"Entscheidende individuelle Fehler": BVB-Trainer Rose bedient nach Aus in der Europa League

Für Borussia Dortmund ist das angestrebte Wunder ausgeblieben: Das 2:2 bei den Glasgow Rangers am Donnerstagabend besiegelte den Knockout des Bundesliga-Zweiten bereits in der Zwischenrunde der Europa League. Trotz einer starken ersten Halbzeit vor 50.817 Zuschauern im tosenden Ibrox Stadium blieb das 2:4 aus dem Hinspiel vor einer Woche ein zu "großer Rucksack", wie BVB-Trainer Marco Rose nach dem Aus am RTL-Mikro befand. Nach dem Aus in der Champions League ist also auch in der Europa League Schluss. Anzeige

Dabei schien der BVB nach Toren von Jude Bellingham (31.) und Donyell Malen (42.) auf gutem Weg Richtung Achtelfinale. Doch die Treffer von James Tavernier (22./Foulelfmeter/57.) sorgten für Ernüchterung - vor allem weil sie nach katastrophalen Patzern entstanden. "Es gab entscheidende individuelle Fehler, das zieht sich durch die Saison", war Rose nach dem Abpfiff bedient. Was er meint: Vor dem 0:1 das überflüssige Foul von Julian Brandt im eigenen Strafraum, vor dem 2:2 trat Mats Hummels über den Ball. "Die Tore, die wir kriegen, sind dann zu einfach", monierte Rose.

BVB in der Einzelkritik gegen die Glasgow Rangers Borussia Dortmund in der Einzelkritik gegen die Glasgow Rangers. Alle Noten hier. ©

Hummels verärgert: "Wir haben sie in der ersten Halbzeit komplett im Sack gehabt"

Dabei war der BVB besonders in der ersten Halbzeit drückend überlegen, hatte 67 Prozent Ballbesitz. "Wir haben sie in der ersten Halbzeit komplett im Sack gehabt, da waren sie gut bedient“, so Hummels. "Dann kommen wir sehr schlecht aus der Halbzeit raus, ich mache den Fehler zum 2:2. Gefühlt hatten wir sie fast. Eine Riesenenttäuschung. Am Ende haben wir viel zu viele individuelle Fehler gemacht, mich eingeschlossen."