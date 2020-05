"Richtig und sehr vernünftig": Waspo 98 begrüßt Abbruch der Champions League

Als „völlig richtig und sehr vernünftig“ bezeichnet Waspo-Chef Bernd Seidensticker die Entscheidung. „Daran sollten sich andere Sportarten ein Beispiel nehmen.“ Sport sei nur Sport, „die Gesundheit geht vor“.

Zudem sei es keineswegs praktikabel, für Partien in andere Länder zu fahren, erst recht nicht in so betroffene wie Spanien oder Italien. Die Wasserballer setzen auf nächste Saison, dann soll das Final 8 zum zweiten Mal nach 2019 in Hannover ausgetragen werden.