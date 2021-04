Entscheidung am Sonntag? NFV will Auf- und Abstiegsfrage klären

Mit jedem Tag, an dem der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) seine Entscheidung in die Länge zögert, wird der Frust bei den 22 Vereinen in der Regionalliga Nord größer. Viele können nur noch mit dem Kopf schütteln. Der Verband um Präsident Günter Distelrath tut sich schwer damit, festzulegen, ob es Absteiger sowie Aufsteiger aus den Oberligen geben soll und wen er in die Aufstiegsrelegation in die 3. Liga gegen den Vertreter aus Bayern schickt. Verdammt schwer. Sein Problem: Er will es allen Recht machen und wird genau das nicht können.

Anzeige

Am Sonntag um 11 Uhr nimmt das NFV-Präsidium im virtuellen Raum den nächsten Anlauf, eine Entscheidung herbeizuführen. Eine Tendenz gibt es nicht, weil der Verband abgetaucht ist in den letzten Tagen und Wochen. Zwar immer wieder das Gespräch mit den Vereinen gesucht und von ihnen einen klaren Handlungsauftrag bekommen hat, aber immer noch zögert. Am vergangenen Dienstag zwar alle sechs Regionalligen abgebrochen, die wirklich sensiblen Themen jedoch abermals vertagt hat.