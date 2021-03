Vor NFV-Entscheidung: Klare Mehrheit begrüßt bei Umfrage Annullierung der Saison

Erwartet wird, dass der Verband die Saison in allen Altersklassen formal annullieren wird. In einer SPORT BUZZER-Umfrage begrüßten 63,6 Prozent der Teilnehmer dieses (vermutliche) Vorgehen. Sie fänden es nicht sinnvoll, noch darauf zu hoffen, die Saison vielleicht doch bis zum 21. Juli irgendwie sportlich zu Ende zu bringen - oder sie gar nicht länger einzufrieren.

Genau das wünschen sich die anderen 36,4 Prozent der Teilnehmer an der Umfrage. Sie wollen - wann auch immer, wie auch immer - unbedingt eine Fortsetzung der Saison, sähen vor allen die Aufstiegskandidaten oder Titelaspiranten um den Lohn ihrer Mühen gebracht. Die Variante "Wertung (und ggf. Auf- und Abstieg) nach Quotientenregelung" stand nicht zur Auswahl.

Andere Umfragen zeichnen ein ähnliches Stimmungsbild in Niedersachsen. Doch es regt sich auch Widerstand. So sind mehrere offene Briefe an den Verband verschickt und veröffentlicht worden, in denen ein vorzeitiger Saisonabbruch aus vielerlei Gründen kritisiert wird.