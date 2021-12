Entscheidung gefallen: Dabrowksi übernimmt 96 als Interimscoach

Die Kurzzeitkandidaten waren Reserve-Coach Christoph Dabrowski (43) und Stephan Schmidt (45) von der U19. 96 sprach ausgiebig mit beiden Trainern. Danach stand fest: Den Job als Übergangslösung übernimmt Ex-96-Profi Dabrowski (85 Pflichtspiele in der 1. Liga und im DFB-Pokal). Er wird auch am Sonntag beim Heimspiel gegen den Hamburger SV auf der Bank sitzen.

"Wir haben festgelegt, dass es nur für ein Spiel ist", so Manager Mann. "Dabro hat gesagt, wenn er helfen kann, dann macht er das. Das wissen wir sehr zu schätzen." Selbst wenn bis Sonntag eine neue Langzeitlösung feststehen sollte, wird an der Dabowski-Plaung für das Spiel gegen den HSV festgehalten. "Es macht keinen Sinn, jetzt noch einmal kurzfristig zu wechseln", so Mann. "Ziel bleibt, bis Montag den neuen Trainer vorzustellen."

Erste Einheit am Mittwochnachmittag

Das Vormittagstraining übernahmen allerdings noch einmal Co-Trainer Lars Barlemann und Kai Hesse. Dabrowski wird erstmalig beim Nachmittagstraining (15.30 Uhr) mit der Mannschaft auf dem Platz stehen.