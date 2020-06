Entscheidung gefallen: Steffen Baumgart bleibt Trainer bei Bundesliga-Absteiger SC Paderborn

Der SC Paderborn geht mit Trainer Steffen Baumgart in die neue Saison. Das gab der Klub aus Ostwestfalen am Montagmittag in einer Vereinsmitteilung bekannt. Nach dem Abstieg aus der Bundesliga hatte sich der Klub bis zuletzt nicht offiziell zu der Personalie geäußert. Nun sei die Entscheidung gefallen, dass der 48-Jährige seinen noch bis 2021 laufenden Vertrag zumindest erfüllt. Der Paderborner Erfolgstrainer hatte den Klub von der 3. Liga in die Bundesliga geführt.

In der aktuellen holte seine Mannschaft jedoch lediglich 20 Punkte und stieg als Tabellenletzter vorzeitig ab. Spielerisch hatten die Ostwestfalen jedoch viel Lob für ihr forsches Auftreten erhalten. Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth kündigte eine umfassende Analyse zur sportlichen Situation in Paderborn an, legte sich jedoch frühzeitig auf Baumgart als Trainer für die kommende Zweitliga-Saison fest: "Nach einem sportlichen Abstieg können wir nicht unvermittelt zur Tagesordnung übergehen. Es geht um die Zukunftsfähigkeit und eine Verbesserung unserer Wettbewerbsfähigkeit. Gemeinsam mit Steffen Baumgart werden wir nun die Planung für die Zweitliga-Saison 2020/2021 vorantreiben."