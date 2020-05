Entscheidung über Meistertitel für den 1. FC Lok Leipzig fällt am 5. Juni

Erfurt. Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) will auf seiner Präsidiumssitzung am 5. Juni über die Fortsetzung der Saison in der Regionalliga Nordost entscheiden. Die Zeichen stünden klar auf Abbruch, sagte Hubert Wolf, Präsident des ZFC Meuselwitz, der „Thüringer Allgemeinen“ (Donnerstag). So sähen es auch die meisten Mitkonkurrenten. Der Großteil der Clubs plädiere für ein Saisonende bis zum 30. Juni. Das ist bei über zehn ausstehenden Spielen einiger Vereine kaum realisierbar. Zudem wurden Geisterspiele mehrheitlich abgelehnt.