Entscheidung vertagt: Scorpions verlieren in Herne - und müssen in Spiel drei

Im Vergleich zum Freitag kehrte Fedor Kolupaylo zurück in die Formation. Dafür fehlte Patrick Schmid, der im Eifer des Gefechts einen Lienenrichter über den Haufen fuhr – die Schiedsrichter unterstellten ihm Absicht, daher war Schmid gesperrt. Am Freitag hatten die Mellendorfer nach Verlängerung durch ein Tor von Victor Knaub das erste Spiel der Serie mit 3:2 gewonnen. Zuvor waren die Herner defensiv aufgetreten und durch Richard Mueller (18.) und Nico Kolb (31.) in Führung gegangen. Die Scorpions, die zwischenzeitlich an HEV-Torhüter Björn Linda verzweifelten, glichen durch Christoph Kabitzky (30.) und Schmid (40.) jeweils aus.

Anzeige

Am Sonntag in Herne erwischten die Scorpions den eindeutig besseren Start und besaßen bereits in den ersten vier Minuten zwei Großchancen. Christoph Koziol jubelte bereits, als er Linda umkurvte und am kurzen Pfosten traf. Unmittelbar davor rutschte das Tor jedoch aus der Verankerung wegen eines Zweikampfs am anderen Pfosten. Folglich zählte der Treffer nicht. Kurz danach hatte auch Kolupaylo schon Linda ausgespielt, scheiterte aber am Pfosten.