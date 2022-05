Sogar ein Entscheidungsspiel ist möglich: So wird der FC Liverpool doch noch Premier-League-Meister

Haben die in den vergangenen Jahren erfolgsverwöhnten Fans von Manchester City am Ende wenigstens etwas zu feiern? Oder wird wieder in Anfield gejubelt? Titelverteidiger City mit Pep Guardiola hat vor dem letzten Spieltag einen knappen Vorsprung auf Pokalsieger und Champions-League-Finalist FC Liverpool mit Jürgen Klopp. Die beiden Spitzenteams kämpfen am Sonntag im Fernduell (beide 17 Uhr/live mit Sky Ticket sehen [Anzeige]) um die Meisterschaft. Theoretisch ist es dann sogar möglich, dass die Titelentscheidung nach 90 Minuten vertagt wird.

