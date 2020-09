England-Duo Greenwood und Foden entschuldigt sich für unerlaubten Damenbesuch: "Peinlicher Vorfall"

Die beiden England-Talente Mason Greenwood und Phil Foden sorgten im Rahmen ihrer Nations-League-Reise für Wirbel. Im Mannschaftshotel der englischen Nationalmannschaft empfing das Duo am Samstag unerlaubten Damenbesuch und verstieß damit gegen die geltenden Corona-Bestimmungen . Trainer Gareth Southgate reagierte am Montag auf den Vorfall, der durch die Veröffentlichung eines Videos im isländischen Medium "DV" bekannt wurde, und warf die beiden Nachwuchshoffnungen aus dem Kader für die anstehende Partie gegen Dänemark am Dienstag (20.45 Uhr). Einen Tag nach dem Rauswurf entschuldigten sich die Premier-League-Profis für die Verletzung der Richtlinien.

"Ich kann mich nur bei jedem für diesen peinlichen Vorfall entschuldigen. Es war unverantwortlich von mir, die COVID-19-Protokolle zu brechen", erklärte ManUnited-Star Mason Greenwood in einem Statement seines Klubs: "Besonders bei Gareth Southgate möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich ihn enttäuscht habe, obwohl er großes Vertrauen in mich gesetzt hat".

Corona-Fall in der belgischen Nationalmannschaft: Gesamtes Team wird getestet - Island-Spiel in Gefahr?

Nationalmannschaftskollege Foden richtete sich über Instagram an seine Follower. "Ich möchte mich bei Gareth Southgate, meinen Teamkollegen, dem Mitarbeiterstab, den Fans, meinem Klub und meiner Familie entschuldigen", so der 18-Jährige reumütig. "Ich werde eine wertvolle Lektion lernen und bereue meinen Fehler zutiefst", erklärte der Mittelfeldmann von Guardiola-Klub Manchester City, für den er in der abgelaufenen Saison 38 Pflichtspiele absolvierte. Sowohl Foden als auch Greenwood hatten beim Auftaktsieg der Engländer in der Nations League gegen Island (1:0) ihr Debüt für die "Three Lions" gefeiert.