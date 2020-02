Entsetzen bei Dynamo Dresden nach den Ausschreitungen beim FC St. Pauli

Hamburg. So viel ist klar: Die Ausschreitungen vom Freitagabend im Millerntor-Stadion werden ein Nachspiel haben. Nach Abpfiff beim 0:0 des FC St. Pauli gegen Dynamo Dresden waren Chaoten aus dem Gästeblock auf einen mit Fans der Kiezkicker besetzten Oberrang geklettert und prügelten dort unter anderem auf Ordner ein. Dabei gab es acht verletzte Sicherheitskräfte, einer von ihnen musste im Krankenhaus behandelt werden. Das bestätigte die Hamburger Polizei am Sonnabendmorgen auf Nachfrage. Erst die Polizei konnte die Angreifer zurückdrängen und schubste sie wieder nach unten. Auch in den Reihen der Beamten habe es bei dem Einsatz einem Polizeisprecher zufolge sechs Verletzte gegeben, die ihren Dienst jedoch allesamt weiter ausführen konnten. Nach seinen Angaben benahmen sich Dresdner Fans bei der Abreise auch an einer Autobahnraststätte an der A 7 im niedersächsischen Bispingen südlich von Hamburg daneben. Im Rahmen des Spiels nahmen die Beamten 20 Dynamo-Anhänger und zwei Fans der Gastgeber vorläufig fest.

Videos und Fotos dokumentieren die Attacken. Darauf ist unter anderem zu sehen, wie ein mit einem Dynamoschal vermummter Mann einem Ordner in den Rücken tritt. Bei den Tumulten, die etwa eine Minute dauerten, soll Augenzeugen zufolge auch eine Rakete abgefeuert worden sein, die vom Stadiondach abprallte und in einen St.-Pauli-Block zischte. „Schade, sowas gehört nicht zum Fußball. Ich hoffe, dass sowas nicht mehr vorkommt“, zeigte sich Pauli-Coach Jos Luhukay anschließend entsetzt. Und der Hamburger Verein twitterte am späten Abend: "Der FC St. Pauli wird die Ereignisse nach Spielende in der Nordkurve intensiv aufarbeiten. Allen Verletzten wünschen wir gute Besserung. You'll never walk alone."

Der FC St. Pauli wird die Ereignisse nach Spielende in der Nordkurve intensiv aufarbeiten. Allen Verletzten wünschen wir gute Besserung: You'll never walk alone!

Damit dürften neben dem indiskutablen Verhalten von Teilen der Dresdner Anhängerschaft auch eigene Fehleinschätzungen und das Fehlverhalten einiger "Fans" der Paulianer gemeint sein. Blocks beider seit Jahren als verfeindet geltender Zuschauergruppen waren offensichtlich nicht durch eine schwierig überwindbare Barriere getrennt. Zudem soll es vor dem begonnenen Blocksturm neben üblichen wechselseitigen Schmähgesängen Augenzeugen zufolge auch Spuckattacken vom Oberrang auf Gästefans sowie Bierbecherwürfe in beide Richtungen gegeben haben - insgesamt kein stadiontaugliches Gebaren.

Dass beide Fanlager auch zum Valentinstag keine Nettigkeiten austauschen, war absehbar. Der Anhang der Hansestädter gab sich genau 75 Jahre nach der Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg größte Mühe, an ähnlich geschmacklose Aktionen aus der Vergangenheit anzuknüpfen, und soll schon vor der Begegnung Aufkleber verteilt haben, auf denen eine herabfallende Fliegerbombe das D im Dynamo-Logo ersetzte und den darunterliegenden "Dresden"-Schriftzug zerstörte. Auch "Ossi"-Schmähaufkleber mit darauf abgebildeten Bananen sollen die Runde gemacht haben.

Auch mit einem Banner zu Spielbeginn hatten die Hamburger Fans provoziert: „Sowas kommt von sowas. Gegen den doitschen Opfermythos“, war darauf zu lesen. Dies bezieht sich auf die Trauerveranstaltungen, die just in diesen Tagen in Dresden anlässlich des 75. Jahrestags der britisch-amerikanischen Luftangriffe auf die Stadt stattfinden. Nicht die erste Peinlichkeit dieser Art, die sich die Anhänger der Hamburger geleistet hatten - man muss schon fast von einer Tradition sprechen. Auch die Dresdner Anhänger begaben sich in der Vergangenheit bereits mehrfach auf dieses Niveau und provozierten die als politisch links geltenden Fans der Hansestädter unter anderem mit sexistischen Spruchbändern.

Die körperlichen Attacken vom Freitagabend sind aber definitiv die falsche Reaktion und haben in einer zivilisierten Welt nichts zu suchen - völlig unabhängig davon, ob sie Provokateure oder Unbeteiligte treffen. Das brachte unmittelbar im Anschluss daran auch Mathias Hain in den Stadionkatakomben so richtig auf die Palme. "So ein feiges Pack. Die prügeln auf 65-jährige Ordner ein", brüllte der Torwarttrainer des FC St. Pauli bei seinem Ausraster. Der 47-Jährige war richtig in Rage, als er vor allem in Richtung der in der Mixed-Zone anwesenden Dresdner Journalisten über die Dynamos rief: "Die sollen endlich raus aus der Liga."

Wir werden die Ereignisse nach dem Spiel am Gästeblock mit allen Beteiligten in Ruhe aufarbeiten. Fest steht aber schon jetzt: Jeder verletzte Mensch ist einer zu viel. Wir wünschen allen Betroffenen auch auf diesem Wege gute und schnelle Genesung!

Die Sportgemeinschaft hatte unterdessen noch am Abend getwittert: "Wir werden die Ereignisse nach dem Spiel am Gästeblock mit allen Beteiligten in Ruhe aufarbeiten. Fest steht aber schon jetzt: Jeder verletzte Mensch ist einer zu viel. Wir wünschen allen Betroffenen auch auf diesem Wege gute und schnelle Genesung!" Seit Jahren hat auch Dynamo Dresden ein Problem mit Teilen seiner Anhängerschaft, die als gewaltbereit gelten. Die Vorkommnisse im Stadion am Millerntor sind ein weiterer Tiefpunkt in einer langen Liste, die für den Verein auch ein sportgerichtliches Nachspiel haben dürften.