"Sehr weit weg von der Musik": Große Enttäuschung bei deutschen Biathleten

Die freiwilligen Helfer kamen kaum noch hinterher. Mit Laubbläsern pusteten sie am Schießstand den nachfallenden Neuschnee von den Matten, auf die sich die Biathletinnen und -athleten wenig später zum Schießen legen sollten. "Das war insgesamt einfach ganz, ganz schwierig heute", sagte Benedikt Doll mit Blick auf die Bedingungen im verschneiten Zhangjiakou, bei denen ihm zwischenzeitlich das Gewehr vereiste. "Es war schon ein extrem zähes Rennen von den Bedingungen, ich glaube, jeder war schon am Limit, man hat es an der Ingrid gesehen, wie schnell der Ofen aus sein kann", meinte Franziska Preuß. Ingrid Landmark Tandrevold war auf den letzten Metern entkräftet ins Ziel gegangen, die Norwegerin musste von drei Helfern aus dem Zielbereich weggetragen werden. Es gehe ihr gut, teilte später ihr Team mit. Anzeige

Von den insgesamt acht deutschen Frauen und Männern in der Verfolgung am Sonntag kam Roman Rees noch am besten mit dem böigen Wind und dem Dauerschneefall zurecht, der Sprint-17. vom Vortag kämpfte sich mit nur einem Schießfehler bis auf Rang sechs vor. "Roman Rees hat das supergut gemacht. Den Willen konnte ich heute nicht aufbringen. Ich musste den letzten Rennen Tribut zollen", meinte Doll, der nach Rang acht am Samstag bis auf den 32. Platz zurückfiel. "Das Skimaterial war sicher auch nicht optimal, aber das will ich nicht an die große Glocke hängen. Ich habe eine schlechte Leistung gezeigt", sagte Doll, dessen Rennen der Franzose Quentin Fillon Maillet vor dem Norweger Tarjei Bö und dem Russen Eduard Latypow gewonnen hatte.

Auch Einzelolympiasiegerin Denise Herrmann, die von 22 auf 17 vorlief, übte Kritik an den zur Verfügung gestellten Skiern. "Ich war mit dem Material so was von gar nicht konkurrenzfähig", sagte die 33-Jährige in der ARD. Eigentlich fühlt sie sich in Topverfassung. "Aber wenn nicht wirklich alles zusammenpasst, wird es schwer, Zeit gutzumachen. Heute waren wir wirklich sehr, sehr weit weg von der Musik", meinte Herrmann, die mehr als drei Minuten Rückstand auf die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland hatte. Diese gewann vor der Schwedin Elvira Öberg ihrer Landsfrau Tiril Eckhoff ihr drittes Gold.



Zufriedenstellend war zumindest das Teamergebnis der Frauen, Vanessa Voigt (18 auf zwölf), Preuß (30 auf 15), Herrmann (22 auf 17) und Vanessa Hinz (55 auf 21) verbesserten sich im Vergleich zur Startposition, für die das Rennergebnis vom Freitag herangezogen worden war. "Das zeigt, zu was das Team in der Lage ist. Auch wenn nicht alle Dinge 100 Prozent laufen", sagte Herrmann, die sich, wie ihre Teamkolleginnen und -kollegen nach deutscher Zeit vorbereitet. Heißt: Zwischen 1 und 2 Uhr geht's ins Bett, um 11 Uhr wird aufgestanden. "Ich finde es gar nicht so schlimm, weil es eigentlich ganz cool ist, so hat man mit Daheim noch mehr Kontakt", sagte Vanessa Hinz.