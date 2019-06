Enttäuschung, Freude und Spannung: So lief der Galopp-Renntag auf der Neuen Bult 

Kopfschüttelnd betrat Hans-Jürgen Gröschel den Absattelring auf der Neuen Bult. Der Langenhagener Galopptrainer ärgerte sich hörbar über den Verlauf des Hauptrennens in Langenhagen am Pfingstmontag. Die von ihm vorbereitete Stute Serena hatte im Großen Preis der Hannoverschen Volksbank, einem Listenrennen, nur den vierten Platz belegt.

Gröschel ist bedient

Gröschels Galopper, mit frischem Siegerruhm aus Baden-Baden angereist, sicherte seinem Besitzer zwar noch das letzte Platzgeld (1500 Euro), aber der Trainer wirkte bedient und nahm Jockey Martin Seidl ins Visier: „Seidl kannte das Pferd nicht. Marco Casamento, der in Baden-Baden im Sattel saß, war leider gesperrt“, sagte der 75-Jährige.

Gröschel ergänzte aber auch schimpfend: „So kann man doch nicht reiten. Da kommt er gut weg und hängt dann doch hinterher. Und dann muss sich Serena in Positionskämpfen aufreiben.“

Das raubte der Stute alle Siegchancen in einem unruhigen Rennen. Erst führte Wolwedans, dann preschte Abadan davon, und am Ende gewann Außenseiterin Eleni, trainiert von Waldemar Hickst. Noch vor Serena wurden Akua’rella aus dem Gestüt Brümmerhof und Jockey Wladimir Panov Dritte – zum dritten Mal in Folge in einem Listenrennen. Die Stute wird in Langenhagen von Dominik Moser trainiert. „Ein braves Pferd“, sagte Besitzer Gregor Baum, der Präsident des Hannoverschen Rennvereins. „Sie kämpft gut und beständig.“