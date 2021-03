Enttäuschung nach „sorglosem“ Auftritt: RB Leipzigs Titelchancen rücken in die Ferne

Offensive kommt nicht zum Abschluss

Dabei hatte er eine Mannschaft mit enormer Offensiv-Power auf den Platz gebracht. „Wir hatten selten ein Heimspiel, in dem wir so oft in Richtung letztes Drittel gekommen sind“, analysierte der Coach die Partie im Nachgang. Wo lag also das Problem? „Im letzten Drittel haben wir dann aber sehr wenig in Richtung Tor abschließen können.“