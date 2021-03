Entwarnung beim HSV: Alle Corona-Test negativ - Terodde bleibt in Quarantäne

Der Hamburger SV kann auch nach dem Corona-Fall um Simon Terodde seine Vorbereitungen auf das Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim fortsetzen. Während sich Terodde in Quarantäne befindet, unterzogen sich am Mittwoch die Spieler sowie das komplette Trainer- und Betreuer-Team erneut Schnelltests. Diese fielen allesamt negativ aus, wie der HSV auf Anfrage bestätigte. Weitere Schnelltests am Donnerstag seien sehr wahrscheinlich, ehe am Freitag der obligatorische PCR-Test anstehe. Das Heimspiel soll am Samstag (13 Uhr) wie geplant stattfinden.

