Entwarnung bei Kevin Vogt: TSG Hoffenheim gibt Update zu Verletzung

Aufatmen bei der TSG Hoffenheim! Abwehrchef Kevin Vogt muss wegen seiner Schulterverletzung nicht operiert werden. Dies teilte der Bundesligist am Donnerstag mit. Der 29-Jährige war beim 3:0-Sieg der Kraichgauer am Dienstag bei Hertha BSC unglücklich auf die Schulter gefallen und hat sich dabei eine Kapsel-Sehnenverletzung zugezogen. Vogts Einsatz gegen den 1. FC Köln am Sonntag sei dennoch fraglich, hieß es.

