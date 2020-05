Entwarnung bei Zlatan Ibrahimovic: Achillessehnenriss bei Milan-Star bestätigt sich nicht

Der schwedische Top-Fußballer Zlatan Ibrahimovic hat sich eine Muskelverletzung an der rechten Wade zugezogen. Das teilte sein Verein AC Mailand am Dienstag mit. Die Achillessehne des 38-Jährigen sei intakt, berichtete der Klub auf der Internetseite. Zuvor hatte es Befürchtungen gegeben, Ibrahimovic könnte an der Achillessehne verletzt sein und länger ausfallen - sogar ein Karriereende stand im Raum. Es werde in zehn Tagen eine Kontrolluntersuchung geben, hieß es nun.