Er formte Olympia-Aktive! VfL Wolfsburg trauert um Werner Morawietz

Karin Janke formte er 1988 zur Olympiateilnehmerin, die Fallersleberin wurde mit der deutschen 4x400-Meter-Staffel WM- und EM-Dritte. Sven Knipphals wurde unter seiner Regie einer der schnellsten Läufer Wolfsburgs, der dann unter anderem EM-Silber und -Bronze mit der deutschen Staffel holte, 2012 zur Olympischen Sprintstaffel zählte. Die beiden wurde enge Freunde. Knipphals postete bei Instagram: "Ruhe in Frieden, Werner. Vielen Dank für alles, was du für mich getan hast. Ohne deine Hilfe wäre ich niemals bei Olympia gewesen, noch da, wo ich heute bin. Du hast immer zu 100 Prozent hinter mir und all deinen Athleten gestanden. Es ist einfach nur sehr traurig, dass du nicht ewig mit der Stoppuhr mit verschränkten Händen hinter deinem Rücken auf dem Platz stehen konntest."

Eigentlich hatte Morawietz mit dem Karriere-Ende von Knipphals aufhören wollen, doch dann kam Pernilla Kramer , in der er Potenzial sah. Die sprintete in die deutsche Spitze, hatte zuletzt viel Verletzungspech. Und vor knapp zwei Jahren entschloss sich dann sein Enkel Tobias, statt Fußball zu spielen zur Leichtathletik zu wechseln. Leichtathletik war sozusagen Familiensache, denn Tobias ist der Spross von Werner Morawietz' Sohn Oliver und dessen Frau Birgit, die früher ebenfalls eine ausgezeichnete Sprinterin beim VfL gewesen war. Im Eiltempo wurde der zu einem Shootingstar der U18 und U20, war 2020 deutscher Meister über 200 Meter, fuhr in diesem Sommer schon mit zur EM.

Der VfL schrieb in seinem Nachruf unter anderem: "Einer der erfolgreichsten Trainer in der deutschen Leichtathletik-Geschichte ist verstorben. Am Donnerstagabend erlag Werner Morawietz in seiner Heimatstadt Wolfsburg nach kurzer, schwerer Krankheit. Mit seinem Tod verliert der VfL Wolfsburg e.V. einen Trainer, der mit seinen Erfolgen dazu beitrug, den Ruf seines Vereins als 'Leichtathletik-Hochburg' zu festigen. Werner Morawietz schrieb Leichtathletik-Geschichte in der Stadt, in der er 1943 geboren wurde.

Mehr als 50 Jahre trainierte der Verstorbene die schnellen Läufer und Läuferinnen des VfL Wolfsburg e.V. Als 'ewiger Sprinttrainer' stand er noch bis kurz vor dem Ausbruch seiner Krankheit mit der Stoppuhr in der Hand am Rande der Laufbahn im Stadion am Elsterweg. Hier war sozusagen seine zweite Heimat, oftmals führte ihn in seinem Trainerleben der Weg von seinem ehemaligen Arbeitgeber VW direkt zu seinen Schützlingen.

Als Sprinter war Werner Morawietz nie so gut wie seine späteren Erfolgssportler und Meisterläuferinnen. Aus einem durchschnittlichen Sprinter wurde ein überdurchschnittlicher Coach. Er war ein harter Trainer, verrichtete seine Aufgaben mit großem persönlichen Aufwand und Hingabe. Von der Pike auf hat er das Trainer-Einmaleins erlernt, er wusste bestens, was in seinen Athleten und Athletinnen vorging und wie er das Training dosieren musste. Immer wieder hat er seinen 'Ruhestand', den er eigentlich nach Ende der aktiven Laufbahn von Sven Knipphals plante, verschoben.

VfL-Präsident Prof. Dr. Peter Haase äußerte sich tief betroffen zum Tod des Erfolgstrainers: 'Mit Werner Morawietz ist ein Urgestein der deutschen Leichtathletik-Geschichte verstorben. Als Mensch und Trainer bleibt er im Verein unvergessen.'

Er wird uns auf und neben dem Platz fehlen."