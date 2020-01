Er hat Ja gesagt! Waldemar Anton heiratet - und bleibt vorerst bei Hannover 96

Die schwarze Fliege steht ihm gut – Waldemar An­ton macht im Anzug auf seinem Hochzeitsfoto ei­ne gute Figur. Der 23-Jährige hat am vergangenen Montag seine Freundin standesamtlich geheiratet und das Bild dazu bei Instagram eingestellt. Sein privates Glück hat er damit ge­fun­den – wo er langfristig seine sportliche Heimat findet, bleibt da­ge­gen offen.

Anton verkündet seine Hochzeit auf Instgram

Ein Beitrag geteilt von Waldemar Anton (@wowaanton31) am Dez 30, 2019 um 11:51 PST

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Kurzfristig könnte er zu Lokomotive Moskau wechseln, der russische Klub hat sein Angebot aus dem vorigen Sommer erneuert. Anton entschied sich da schon, nicht nach Moskau zu gehen. Er bleibt auch jetzt bei seiner Ablehnung und hat sich festgelegt: Er wird die Saison in Hannover zu Ende spielen.

Kommentar: Schwarz-weiß-grün - Hannover 96 treibt es bunt in der Chefetage

So verbrachten die 96-Spieler den Jahreswechsel 2019/20: Zwischen Lametta und Meer

Schlaudraff gibt Anton keine Freigabe

Für die aktuelle Spielzeit hatte 96 noch einen Wechsel Antons in die Bundesliga verboten. Mainz 05 hatte ein at­trak­ti­ves Angebot vorgelegt, 10 Millionen Euro Ablöse wollte der Erstligist zahlen. Sportchef Jan Schlaudraff machte Anton aber klar, dass er keine Freigabe bekommt und bleiben muss. Der U21-Nationalspieler sollte eine Säule der 96-Mannschaft sein.

Der verhinderte Wechsel mag auch Auswirkungen auf seine Leistungen gehabt haben – wie fürs Team lief es auch für Anton nicht gut an in der 2. Liga. In den vergangenen Wochen hat er sich stabilisiert – wie die Mannschaft.