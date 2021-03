"Er hat Potenzial": Sohn von Recken-Trainer Carlos Ortega spielt in Spanien vor

Wie der Vater, so der Sohn: Der 15-jährige Manuel Ortega, Sprössling des Recken-Startrainers Carlos Ortega, ist einen besonderen Schritt in Richtung Handball-Karriere gegangen. Der B-Jugend-Spieler der TSV Hannover-Burgdorf hat an einem Sichtungstrainingslager des spanischen Handball-Verbandes teilgenommen – und einen guten Eindruck hinterlassen.

"Natürlich bin ich stolz"

„Manuel war da mit insgesamt 33 Spielern aus dem ganzen Land. In erster Linie war es eine Super-Erfahrung für ihn“, sagt Papa Carlos (49). „Manuel ist sehr glücklich, dass er dabei sein durfte. Auch Spaniens Nationalcoach war die ganze Zeit dabei, das zeigt die Bedeutung des Trainingslagers“, unterstreicht Ortega. Und: „Natürlich bin ich stolz.“