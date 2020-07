Er ist zurück! Daniel Heinze jetzt Teammanager von Chemie Leipzig

Damit tritt eine Legende die Nachfolge einer anderen an. Für den 71-jährigen Roland Flathe endet ein über 50 Jahre andauerndes Kapitel in Leutzsch. Seit 1969 wirkte er als Nachwuchs-Übungsleiter und Betreuer, war in der Geschäftsstelle tätig und fungierte als Mannschaftsleiter. Niemand kennt mehr Geschichte und Geschichten aus dem Alfred-Kunze-Sportpark als er. Wenn es einen Oscar für positiv Fußball-Verrückte geben würde, müsste Flathe einen Ehrenpreis für sein Lebenswerk erhalten. Kein Mannschaftsfoto seit 1969, auf dem er nicht neben einer der so erfolgreichen Chemie-Nachwuchsmannschaften als Trainer oder Betreuer zu sehen ist. Er arbeitete zusammen mit dem legendären Männe Hermsdorf, mit Frank Engel, Stefan Opitz und vielen anderen.