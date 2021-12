"Er kann auf alle warten": BVB-Verbleib von Haaland laut Berater Raiola "immer noch möglich"

Er ist der Top-Stürmer von Borussia Dortmund - und vielleicht sogar schon einer der besten Angreifer der Welt. Erling Haaland sorgt Woche für Woche in der Bundesliga für magische Momente und Tore wie am Fließband. Schon auf 19 Pflichtspieltreffer kommt der Norweger in dieser Saison - und das in nur 16 Einsätzen. Für den BVB ist Haaland die Lebensversicherung - bleibt er dem Klub entgegen aller Transfer-Gerüchte nun doch erhalten? Berater Mino Raiola hat allen BVB-Fans nun Hoffnung gemacht: "Wir schauen nach der besten Option für ihn", sagte der Italiener dem niederländischen Radiosender NOS. "Und ich kann ein weiteres Jahr beim BVB nicht ausschließen. Theoretisch ist das immer noch möglich." Anzeige

Zuletzt berichtete BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke via Bild über ein "sehr gutes Gespräch" Spielervermittler Raiola. "Das war relativ freundlich." Er wisse aber auch, dass sich etliche Spitzenklubs um den 21-Jährigen bemühen, der in Dortmund bis 2024 unter Vertrag steht, aber offenkundig nach Saisonende eine Ausstiegsklausel ziehen könnte. Diese soll dem Vernehmen nach bei 75 Millionen Euro liegen. Dennoch sei es auch für Haaland wichtig, sich "zu überlegen, ob ein Jahr BVB in seiner Entwicklung gut tut." Ein jetziger Schritt zu einer von Europas Top-Adressen sei indes mit Risiken verbunden. "Wenn Erling jetzt zu Real Madrid gehen würde, dann steht da auch kein Festkomitee", sagte Watzke mit Blick auf die Konkurrenzsituation bei den Königlichen.

Real, dessen Interesse laut Watzke "verbürgt" ist, gilt als einer der Top-Favoriten auf eine Haaland-Verpflichtungen - wie auch der FC Barcelona. "Barcelona wird immer einer der größten Klubs der Welt sein, trotz der aktuellen Situation", sagte Raiola nun. Barca steckt in großen Geldproblemen. "In einem oder zwei Jahren sind sie zurück." Dann mit Haaland? "Könnte Haaland auf Barcelona warten? Er kann auf alle warten", so der Berater vielsagend. Einen Vorvereinbarung mit einem anderen Klub gebe es jedoch nicht, beteuerte Raiola