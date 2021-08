Er kann schon wieder lächeln: VfL-Sprinter Giese startet seinen Genesungs-Marathon

Nach der OP ist vor dem Comeback: VfL-Leichtathlet Niels Giese hat den Eingriff aufgrund eines Sehen-Abrisses im Oberschenkel mittlerweile gut verkraftet, kann schon wieder an Krücken gehen. Am Freitag darf er dann die Klinik in München verlassen. Dennoch wartet auf den Wolfsburger Top-Sprinter nun ein Genesungs-Marathon. Aber der 23-Jährige ist sich sicher: "Ich gehe davon aus, dass alles komplett verheilt und ich im nächsten Sommer wieder auf der Laufbahn stehe."

OP-Premiere statt Olympia-Debüt: Ausgerechnet am 5. August, dem Tag des Vorlaufs der deutschen 4x 100-Meter-Staffel in Tokio, wurde der DM-Dritte über die 100 m in München operiert. Das Rennen, bei dem er selbst auf der Bahn hätte stehen können, wenn nicht kurz vorm Abflug die Verletzung seine Teilnahme unmöglich gemacht hätte, sah der Wolfsburger noch bevor es in den OP-Saal ging. Das Finale mit DLV-Staffel und seinem VfL-Kollegen Deniz Almas heute vor einer Woche verfolgte er dann schon wieder mit zusammengenähter Sehne vom Krankenbett aus.