Er kommt zurück in seine "Heimat": Recken treffen auf Ex-Torwart Ziemer

Ein bisschen mehr Bart, etwas mehr Gelassenheit und Erfahrung. So sitzt Martin Ziemer in seinem Zimmer in Erlangen und packt seine Trainingstasche. Dabei telefoniert er mit seiner „Heimat Hannover" und redet immer noch ohne Punkt und Komma. Wie früher. Ziemer ist auch immer noch Torwart der Handball-Bundesliga, ein reifer, mit 37 Jahren. Ein guter, immer noch. Er sei „nicht mehr so eitel wie früher, dass ich es jetzt noch jedem be­wei­sen müsste", sagt er.

Starker Auftritt gegen Stuttgart Er lieferte Mitte November den Nachweis, dass er immer noch Spiele entscheiden kann. Wie früher für die TSV Hannover-Burgdorf, die Füchse Berlin oder nun, als Nummer zwei beim HC Erlangen, dem nächsten Gegner der Hannover-Recken (Samstag, 20.30 Uhr, Arena Nürnberger Versicherung). 18 Paraden, ein 34:25 gegen Stuttgart nach einer durchwachsenen ersten 16:16-Hälfte. „Ich hab das Spiel ja nicht allein gewonnen“, sagt Ziemer. Das nicht, aber er war der Motor, der Treibstoff und für den Gegner eine Sackgasse. Ein klarer Sieg mit Ziemer als Held, der seine Hauptrolle seltsamerweise dem Coronavirus zu verdanken hatte. Die Situation fand auch er „irgendwie ulkig“. Erlangens slowenische Nummer eins Klemen Ferlin fehlte nach einem positiven Covid-19-Test, Stuttgarts deutscher Nationaltorwart Johannes Bitter blieb ebenfalls in Quarantäne. Ausgehend von seiner Leistung gegen Stuttgart müsste Ziemer nun auch am Samstag wieder im Erlanger Tor stehen. „Das würde mich jetzt überraschen“, sagt er und lacht: „Aber irgendwas kann immer sein.“

"Das war für mich ein harter Schlag" Irgendwas kam ja auch bei Ziemer oft dazwischen. 2019 zum Beispiel, als sein Vertrag in Hannover nach sieben Recken-Jahren nicht verlängert wurde. „Das war für mich schon ein harter Schlag“, sagt er heute noch. Und in Berlin, bei seinem nächsten Klub, kam wieder was dazwischen. Die Füchse verpflichteten den serbischen Nationaltorwart Dejan Milosavljev, um Druck zu machen auf den deutschen Nationaltorwart Silvio Heinevetter. „Ich war dann die Nummer drei, hatte jedes Auswärtsspiel gefühlt frei“, erinnert sich Ziemer.

Bis sich beide Nationaltorhüter verletzten und Ziemer gegen Kiel zwischen die Pfosten rutschte. Berlin gewann zum ersten Mal zu Hause gegen Kiel – Ziemer stand im Tor.

Es folgten weitere starke Auftritte, deshalb kam Erlangen nun auf ihn zu. Wissenswertes über Erlangen? „Haste gegoogelt? Schreckliches Lied“, sagt er über den Neue-Deutsche-Welle-Klassiker. „Ein nettes Städtchen“, sagt Ziemer, „eine Studentenstadt, Fachwerkhäuschen, ein Schlösschen.“ Alles viel kleiner als Berlin und ein bisschen kleiner als Hannover. Hannover, da kennt er nicht mehr die komplette Mannschaft, „aber es sind schon noch einige, ich würde jetzt nicht überdrehen, aber es ist schon was Besonderes gegen den Ex-Klub. Da will ich gewinnen, ganz klar.“ Ziemer konzentriert sich auf seinen Job als zweiter Torwart, auch mit einer Art Beraterrolle im Klub nach fast 20 Jahren Profihandball. Auch während der Corona-Zeit, ohne Fans, gibt er Hinweise, „wie jeder Einzelne sich motivieren kann. Wir sind die Letzten, die laut jammern sollten“, sagt er, „wir tun, was wir mögen, wir können unserem Beruf nachgehen. Das ist ’ne Show, und wir sollten den Leuten das geben, wir sollten sie unterhalten und ihnen Freude bereiten.“ Er wolle lediglich „das Beste aus der Situation machen“.