"Er rief nie zurück": Schalke-Coach Stevens schießt in Biografie gegen 96-Manager Heldt

„Wenn etwas anstand und ich meinen Rat dazu geben wollte, dann rief ich Horst Heldt an, aber er rief mich nie zurück“, heißt es in dem Buch. „Wenn ich dann den Aufsichtsratsvorsitzenden Tönnies anrief und ihm sagte, dass ich Horst nicht erreichen würde, dann rief mich Horst innerhalb von fünf Minuten zurück. Horst musste immer erst aus einer bestimmten Richtung Anweisungen bekommen, damit er auch reagierte.“

Heldts Begründung für Stevens-Entlassung sei "Unsinn" gewesen

Über Heldts Rolle bei seiner Entlassung schrieb Stevens: „Am 16. Dezember 2012 rief mich Horst Heldt morgens um Viertel nach acht an und bestellte mich in sein Büro. Da war mir bereits klar, was kommen würde. Schließlich hatte er mich noch nie vor 11 Uhr angerufen … In den Medien sagte Heldt später, dass zu meiner Entlassung mit beigetragen habe, dass die Spieler kein Vertrauen mehr in mich gehabt haben. Aber das war vollkommener Unsinn. Mir gegenüber erwähnte er nur die sechs Spiele, die wir hintereinander verloren hatten.“