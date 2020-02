"Er sieht aus wie 40 Jahre Gefängnis": Kickboxer Güney Artak soll TSV Kleinburgwedel sensibilisieren

Sonntag, 13 Uhr, Trainingsauftakt am Hornweg. Erst wird geschwitzt, anschließend rauchen die Köpfe. Die Kicker des TSV Kleinburgwedel sind als Spitzenreiter der 1. Kreisklasse 1 in die Winterpause gegangen – allerdings auch als Vorletzter der Fairness-Wertung ihrer Staffel. Ihre Liga wird beim VGH-Fairness-Cup zwar nicht erfasst, der geht nur bis zur Kreisliga, mit ihrem Quotienten von 3,66 würden die Kleinburgwedeler hier jedoch weit im hinteren Feld landen. Schon in der vorigen Saison, als die Burgwedeler aus der Kreisliga abstiegen, waren sie mit einem Quotienten von 4,4 Letzter in dieser Wertung. In den ersten 15 Partien dieser Spielzeit sammelte die Mannschaft von Trainer Aleksandar Budisa 33 Punkte, aber auch 31 Gelbe Karten, vier Platzverweise und ein Sportgerichtsurteil. Jetzt soll ein Umdenken stattfinden, die Spieler sollen für den Umgang mit den Unparteiischen sensibilisiert werden – beginnend mit einem Vortrag von einem der bekanntesten hannoverschen Schiedsrichter: Güney Artak.

Beim TSV Kleinburgwedel soll ein Umdenken stattfinden „Ich sehe das als Projekt, ich will mit dem Verein etwas aufbauen“, sagt Budisa. Dazu gehöre die Rückkehr in die Kreisliga und, viel wichtiger, ein anderes Image. Mitte November hatte der 36-Jährige das Traineramt von Cevdet Dönmez übernommen, der kurz nach dem Abbruch der Partie bei Friesen Hänigsen aufgehört hatte. In gegenseitigem Einverständnis, wie es so schön heißt. Auch vom Keeper, der am 31. Oktober für den Abbruch verantwortlich gewesen sein soll, trennten sich die Kleinburgwedeler. „Wir reden über einen Spieler, der heute nicht mehr dabei ist“, stellt Budisa klar, „und nicht über die ganze Mannschaft. Das sind alles faire, korrekte Jungs.“ Natürlich gebe es im Fußball Emotionen, sie gehören dazu, sagt Budisa. „Mein Job als Trainer ist es, dafür zu sorgen, dass sie nicht außer Kontrolle geraten. Ich bin derjenige, der eingreifen muss, wenn die Spieler überpacen.“ Der respektvolle Umgang miteinander sei keine Einbahnstraße, vor allem auf dem Fußballplatz nicht. „Der Schiedsrichter hat eine andere Messlatte“, sagt Budisa. „Über den Fehlpass des Spielers wird nicht so lange gesprochen wie über den Fehler des Schiedsrichters. Er ist alleine und hat mindestens 22 Mann gegen sich.“

Schiedsrichter bei Problemspielen Über Deniz Pamuk entstand vor diesem Hintergrund der Kontakt zu Güney Artak. Kleinburgwedels Spieler ist der Cousin des Kickbox-Weltmeisters im Schwergewicht von 2018, der als Schiedsrichter im Kreis vor allem Problemspiele leitet. „Er sagt selbst, er sieht aus wie 40 Jahre Gefängnis“, sagt Budisa und lacht in Erinnerung an den anderthalbstündigen Vortrag im Klubhaus am Hornweg, der mehr ein Dialog gewesen sei. „Das war eine Mischung aus dem, was passiert war, Aufarbeitung und was man besser machen kann. Ich hatte grundsätzlich einen sehr guten Eindruck von der Mannschaft“, berichtet Artak. Der 31-Jährige fragte die versammelten Spieler unter anderem: „Was seid ihr bereit zu ändern?“ Artak gab Tipps, wie die Amateurfußballer auf dem Platz mit ihren Emotionen umgehen können, berichtete von eigenen Erlebnissen und verglich die verschiedenen Sichtweisen der Fußballer, des Trainers, der Zuschauer und des Schiedsrichters miteinander.

