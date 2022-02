Er soll die Katzen-Misshandlung gefilmt haben: Amateur-Klub suspendiert Zouma-Bruder

Der englische Fünftligist Dagenham & Redbridge hat nach Aufruhr um ein Video, in dem eine Katze misshandelt wird, einen seiner Spieler freigestellt. Der Franzose Yoan Zouma (23) soll dem Sender Sky News zufolge das Video von seinem Bruder und Nationalspieler Kurt Zouma (27) aufgenommen haben, in dem dieser seien Katze tritt und schlägt. Der Verein Dagenham & Redbridge teilte am Donnerstag in einer Stellungnahme mit, man werde Yoan Zouma freistellen, bis der britischen Tierschutzverband RSPCA seine Ermittlungen zu dem Fall abgeschlossen habe. Man sei entschieden gegen Tierquälerei und verstehe die empörten Reaktionen vieler Fans.

