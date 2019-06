"Er war nervös, aber sehr süß": Anne-Kathrin Ertl sagt "Ja" zu 96-Profi Matthias Ostrzolek

Das beste Geburtstagsgeschenk hat sich 96-Profi Matthias Ostrzolek auf jeden Fall selbst gemacht: Am Mittwoch wurde der Linksverteidiger 29 Jahre alt – und machte seiner Lebensgefährtin Anne-Kathrin Ertl (34) in traumhafter Kulisse in der Kleinstadt Ubud auf der Insel Bali (Indonesien) einen Heiratsantrag - und die Unternehmerin sagte ja! Ganz romantisch ging Ostrzolek auf die Knie. "Er war nervös, aber sehr süß", verriet Ertl dem SPORT BUZZER. Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch!

Anne-Kathrin Ertl und Matthias Ostrzolek eröffnen „Mad about Juice“-Laden in Hannover. ©

Die Bilder von der Eröffnungsfeier: Matthias Ostrzolek und Anne-Kathrin Ertl eröffnen „Mad about Juice“-Laden in Hannover

Auch beruflich sind sie Partner

Auch sonst sind die beiden ein richtig gutes Team. Zusammen betreiben die beiden seit knapp einem Jahr am Thielenplatz eine Filiale von "Mad about juice", einer hippen Saftbar. "Wir haben bis tief in die Nacht und noch den ganzen Tag geschuftet“, erzählte Ertl damals. Ostrzolek ganz cool: " „Für mich war es eigentlich ganz entspannt“, sagte er und lachte, „ich bin nur zum Kontrollieren vorbeigekommen." War ja scheinbar nicht so schlimm und die beiden verstehen sich besser denn je!