Ex-BVB-Profi Keser gratuliert Özil zu Fenerbahce-Wechsel: "Die ganze Türkei freut sich auf Mesut"

Keser: Özil-Wechsel "einer der größten Transfers in die Türkei"

Özils Wechsel sei in der jüngeren Zeit "einer der größten Transfers in die Türkei", sagte Keser. Finanziell werde Özil Abstriche machen müssen, ergänzte er. "Er wird nicht wenig verdienen, aber nur einen Teil dessen, was er bei Arsenal bekommen hat." Der Bild zufolge verdient Özil bei Fenerbahce rund 14 Millionen Euro und damit rund sechs Millionen Euro weniger als beim Premier-League-Klub.

In den vergangenen Jahren wurde laut Keser "immer alle Schuld auf seinem Rücken abgeladen, wenn es nicht lief - sei es in der Nationalmannschaft oder zuletzt auch bei den Gunners". Obwohl Özil nie für die türkische Nationalelf gespielt habe, seien alle Türken sehr glücklich, "so einen Landsmann zu haben, der in der Welt den türkischen Gedanken lebt", unterstrich Keser. Man sehe darüber hinweg, "dass er für ein anderes Land gespielt hat, sich jetzt aber fast schon als türkischer Staatsbürger ausgibt. So negativ es auch ankam, so deutlich war seine Positionierung mit dem türkischen Präsidenten Erdogan."