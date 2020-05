Nach Liga-Abbruch: Niederländische Zweitligisten verklagen Verband und fordern Aufstieg

Im Streit um den vorzeitigen Abbruch der Spielzeit im Profifußball der Niederlande haben zwei Zweitliga-Vereine vor Gericht ihren Aufstieg gefordert. Der Fußballverband KNVB habe zu Unrecht beschlossen, die Saison ohne Auf- und Absteiger zu beenden, erklärten die Rechtsvertreter vom SC Cambuur aus Leeuwarden und De Graafschap aus Doetinchem am Freitag in Utrecht. Die Klubs stehen an erster beziehungsweise zweiter Position der zweiten Liga und wollen mit einer Einstweiligen Verfügung den Aufstieg in die Eredivisie erzwingen . Das Urteil soll innerhalb der nächsten zwei Wochen fallen.

Infolge der Corona-Krise hatte die Regierung bis zum 1. September verboten, Fußballspiele auszutragen. Daraufhin hatte der KNVB am 24. April als erste Liga in Europa beschlossen, die Spielzeit zu beenden und die restlichen acht Spielrunden nicht mehr auszutragen. Dabei soll es weder Auf- und Abstiege geben noch wurde ein Meister ermittelt. In der obersten Spielklasse stand Ajax Amsterdam als Tabellenführer vor dem punktgleichen Konkurrenten AZ Alkmaar. Sicher ist bislang nur, dass Ajax in der kommenden Saison an der Champions League teilnehmen darf.