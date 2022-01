Tabellenführung gerettet: Mario Götze schießt PSV Eindhoven zum Sieg gegen den FC Groningen 

Die PSV Eindhoven ist bereit für den Knaller gegen Ajax Amsterdam. Gegen den FC Groningen konnte der niederländische Top-Klub mit einem knappen 1:0 Spitzenposition in der Eredivisie verteidigen und liegt weiter einen Punkt vor Verfolger Ajax. Am kommenden Wochenende treffen die beiden Spitzenteams im direkten Duell aufeinander. Mann des Spiels war Mario Götze, der bereits in der zehnten Minute zur PSV-Führung traf, die bis zum Ende Bestand hatte.

