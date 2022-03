Zuschauer rennt auf den Platz, Wurfgeschoss trifft Torhüter: Spielabbruch in Eredivisie

In der niederländischen Eredivisie ist es am Freitagabend zu einem Spielabbruch gekommen. Wie der niederländische Fußballverband KNVB am Abend mitteilte, sei die Begegnung zwischen Vitesse Arnheim und Sparta Rotterdam in der Nachspielzeit beim Stand von 0:1 abgebrochen worden. Als Grund wurden "Unruhen aus dem (Heim-)Publikum" angegeben. Die Entscheidung sei nach Rücksprache des Schiedsrichters mit beiden Vereinen getroffen worden. Zu den Hintergründen der Vorfälle äußerte sich der Verband zunächst nicht.

