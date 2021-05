Nach Platzverweis gegen Leverkusen: Werder-Profi Eren Dinkci für drei Spiele gesperrt

Der SV Werder Bremen muss für den Rest der Saison auf Eren Dinkci verzichten. Wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Mittwoch mitteilte, wurde der Offensivakteur wegen rohen Spiels mit einer Sperre von drei Partien belegt. Diese gilt für alle Meisterschaftsspiele der Norddeutschen.

Dinkci war im Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen am 8. Mai nach einem harten Einsteigen gegen Nadiem Amiri in der Nachspielzeit des Feldes verwiesen worden. Die Partie endete torlos, Werder verpasste dadurch einmal mehr einen Befreiungsschlag im Kampf gegen den Abstieg. Andererseits war der Punktgewinn nach zuvor sieben Bundesliga-Niederlagen in Serie aus Bremer Sicht durchaus ein Achtungserfolg - auch für den angeschlagenen Trainer Florian Kohfeldt.