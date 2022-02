Erfahrungsbericht zur Olympia-Anreise: Eine Klassenfahrt ohne böse Corona-Überraschung

Mit dem Ende der Anreise kam auch die Erleichterung. "Ihr PCR-Test ist negativ“, sagte ein freundlicher Herr vor meinem Hotel in Yanqing in Englisch. Der versäumte es allerdings nicht, anschließend seinem Kollegen anzuweisen, trotzdem noch einmal meinen Koffer mit Desinfektionsmittel zu besprühen, ehe ich ihn in die Lobby rollen durfte.

An den durchtrainierten Mittzwanzigern in ihren identischen Trainingsklamotten konnte man die Destination unschwer ablesen, Teile der Schweizer Olympiamannschaft, auch der britischen, kanadischen, australischen und belgischen stiegen in den Flieger. Nach dem zehnstündigen Flug ging es dann nicht mehr ganz so locker zu. Diverse Kontrollen am Pekinger Flughafen folgten – und eben der so wichtige PCR-Test. Das Bangen gehört jetzt allerdings für die Dauer der Olympischen Winterspiele dazu, zwischen 6.30 und 8.30 Uhr muss ich mich, wie alle in der Olympiablase, täglich testen lassen.