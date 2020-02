Erfolg gegen Watenbüttel und Geismar: Tischtennis Frauen von TuS Gümmer bauen Siegesserie aus

Lange umkämpft war die Partie in Geismar. Doch der grandiose Auftritt von Julia Bunke-Emden gab schließlich den Ausschlag für die Gäste. Drei Einzelsiege – zwei davon nach Zurücklegen der Maximaldistanz von fünf Sätzen – und ein Punkt im Doppel mit Donges gingen auf das Konto von Gümmers Nummer vier. „Svenja Kruse hat im letzten Spiel die Nerven behalten und den Siegpunkt geholt“, sagte Donges. Die weiteren Zähler gingen auf das Konto von Heyde (2) und der Sprecherin, die später gegen Geismars Spitzenkraft eine 2:0-Satzführung noch aus den Händen gab. „Alles in allem ein glücklicher Sieg“, sagte Donges, „obwohl die Netzkante diesmal eher für die Heimmannschaft war.“

Wenig klappte hingegen für Klassenkamerad TTV 2015 Seelze. Die Pleite beim TTC Lechstedt nahm für das Seelzer Rumpfteam (mit Josefine Höche war nur eine Spielerin aus dem Stammkader der ersten Mannschaft dabei) beim 1:8 auch in der Deutlichkeit die zuvor bereits befürchteten Dimensionen an. „Bis 22 Uhr am Tag vorher wussten wir noch nicht einmal, dass wir überhaupt zu viert antreten können“ sagte Teambetreuer Julien Jahn.