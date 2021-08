Erfolgreiche Hütter-Premiere: Lars Stindl köpft Gladbach zum Sieg über Kaiserslautern

Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat seinem neuen Trainer Adi Hütter einen erfolgreichen Pflichtspiel-Auftakt beschert. Die Borussia setzte sich am Montagabend in einem kampfbetonten Erstrunden-Spiel des DFB-Pokals vor 5.000 Fans im legendären Fritz-Walter-Stadion gegen den Drittligisten 1. FC Kaiserslautern mit 1:0 (1:0) durch und zieht somit in die zweite Runde des Wettbewerbs ein. Kapitän Lars Stindl markierte den entscheidenden Treffer in der 11. Minute per Kopf. Die Partie war für die Hütter-Elf zudem die Generalprobe für den Bundesliga-Auftakt am kommenden Freitag (20.30 Uhr/DAZN und Sat1). Dann wartet mit dem amtierenden Meister FC Bayern München ein ganz anderes Kaliber auf das Team des Österreichers, der vor Saisonbeginn von Eintracht Frankfurt verpflichtet wurde.

Lautern und Gladbach spielten von Beginn an aggressiv und ließen sich kaum Räume. Die Gastgeber versuchten, die Hütter-Elf zu überrumpeln und kamen direkt zu einigen unplatzierten Abschluss-Versuchen. Wie es besser geht, zeigte Gladbach direkt mit der ersten Möglichkeit. Eine Flanke von Patrick Herrmann fand dem im Strafraum am langen Pfosten platzierten Stindl, der zum 1:0 gegen die Laufrichtung von FCK-Keeper Matheo Raab einköpfte (10.). Der frühe Schock ließ die Mannschaft von Coach Marco Antwerpen unbeeindruckt: Jean Zimmer prüfte Fohlen-Torwart Yann Sommer mit einem strammen Schuss aus der Distanz - der bei der Europameisterschaft überragende Keeper parierte glänzend (25.). Anschließend hatten die "Roten Teufel" richtig Glück, nicht mit 0:2, 0:3 in die Pause zu gehen: Hannes Wolf (37.) per Flachschuss, Stefan Lainer (40.) per Kopf und Herrmann (44.) per Volley an die Latte vergaben beste Chancen.