Erfolgreiche Leipziger Sprinter: Torten für Titel

Leipzig. Am Dienstag Vormittag wurde den Leichtathleten der Trainingseinstieg gleich versüßt. Zwei beziehungsweise drei Tage nach ihren Goldläufen bei der U23-DM wurden die Sprinter des SC DHfK Leipzig, Marvin Schulte und Felix Straub, auf der Tartanbahn am Sportforum von Abteilungsleiter René Hecking überrascht. Im Gepäck hatte Hecking zwei Schwarzwälder Kirschtorten von der Wendl Konditorei & Bäckerei. „Marvins Lieblingstorte – das hat mir sein Vater verraten“, begründete der Abteilungsleiter seine Wahl.

Udo Wendl, Inhaber der Bäckerei, sponserte auf Anfrage ohne zu zögern die beiden Torten und setzte auf Wunsch noch eine persönliche Note obendrauf. So zieren die Gewinnerzeiten von Wetzlar die leckeren Kunstwerkee: Schulte war die 100 Meter in 10,12 Sekunden gesprintet, Straub die doppelte Distanz in 21,20 Sekunden. Beide bereiten sich nun auf die U23-EM in Schweden vor.