"Erfolgreichen Weg gemeinsam fortsetzen": FC Eldagsen verlängert mit Trainer Holger Gehrmann

„Es ist toll, dass wir in dieser harmonischen Konstellation unseren erfolgreichen Weg gemeinsam fortsetzen“, sagt Gehrmann, der seit 2017 das Team coacht. In Eldagsen gehe es voran – auch was die Infrastruktur betrifft. Im Laufe des vergangenen Jahres habe die Installation einer Flutlichtanlage für den A-Platz sowie die Modernisierung des Kabinentraktes für verbesserte Bedingungen gesorgt. „Das kann sich wirklich sehen lassen“, sagt der Trainer – und wird sicherlich auch bei den Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen für den fußballerischen Standort Eldagsen sprechen.

Anonymer Spender erfreut den FCE

Und das ist noch nicht alles: Ein anonymer Spender hat die Materialkosten für 80 Aluminiumsitzschalen in Gelb-Schwarz übernommen, um die kleine, aber feine Anlage an der Hindenburgallee aufzuwerten. „Da sind wir mega stolz drauf“, sagt Teammanager Westenfeld. „Das ist ein Riesenengagement, ein kleiner Verein wie wir könnte so etwas aus eigenen Mitteln nicht so eben mal stemmen. Da können wir nur ganz herzlich danke sagen.“

Bald brauchen viele Zuschauer keine eigene Sitzgelegenheit mehr mitzubringen, sobald der Spielbetrieb wieder anrollt. Da der Verein die Sitzschalen in Eigenregie installieren wird, müsse man auch da erst Corona-Lockerungen abwarten. Beim FC Eldagsen läuft scheinbar alles – bis auf den Ball. Aber da können sie ja nichts für.