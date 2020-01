Erfolgreicher Rückrunden-Auftakt: RB Leipzig schlägt Union Berlin 3:1

Leipzig. Protestmarsch und Stimmungsboykott der Union-Fans, Ehrung für den RB-Helden Diego Demme durch die Leipziger Anhänger: In einer Bundesliga-Begegnung, die viele Geschichten abseits des Rasens zu erzählen hatte, hatte Herbstmeister RB Leipzig nach 90 Minuten das sportliche Happy End auf seiner Seite. Marius Bülter brachte den Union Berlin nach zehn Minuten mit 1:0 in Führung. Timo Werner glich kurz nach der Pause aus (51.), Marcel Sabitzer sorgte für die verdiente Führung (57.) und Werner machte kurz vor Schluss mit dem 3:1 alles klar (83.).

Union stellt die kalte Dusche an

Das Match beginnt sofort mit viel Tempo. Robert Andrich setzt für Union schon nach zwei Minuten aus gut 25 Metern zum ersten Schuss an, nachdem Leipzigs Innenverteidiger Dayot Upamecano ausrutscht. Knapp daneben! Auf der Gegenseite klärt Verteidiger Michael Parensen in höchster Not vor dem einschussbereiten Christopher Nkunku, der sich mit einem Tempodribbling an die Strafraumgrenze vorgearbeitet hat. Nach zehn Minuten kommt die kalte Dusche für RB: Lukas Klostermann lässt sich von Angreifer Sebastian Andersson viel zu leicht umkurven. Der Schwede legt auf Marius Bülter ab, der eiskalt zum 1:0 einschiebt.