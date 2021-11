Erfolgreiches Dinner-Boxen für den BC Gifhorn: "In jedem Kampf war Feuer drin"

Nach Corona-bedingter Pause im vergangenen Jahr ging's am Samstagabend wieder Rund beim Dinner-Boxen in der Gifhorner Box-Mühle. Der heimische BCG hatte eine Auswahl aus Sachsen-Anhalt zu Gast, setzte sich mit 16:10 in der Teamwertung durch. Aber nicht nur deshalb war Gifhorns Coach Vitali Boot von dem Abend begeistert. Im Rahmen der 3G-Regel "war die Halle voll, ich bin sehr zufrieden". Und: Sportlich "war es einfach nur Bombe. In jedem Kampf war Feuer drin. Fast in jedem Fight wurde unser Gegner angezählt."

Insgesamt 14 Kämpfe gab's an dem Abend, neun davon mit Gifhorner Beteiligung. Niedersachsenmeister Rasul Khasaev (bis 42 kg) war als erster BCGer im Ring, gewann gegen Alex Ehrbarth. "Der Gegner hatte mehr Kondition und Luft, aber Rasul die bessere Technik", sagte Boot. Gegen Mitte der dritten Runde wurde Khasaev dann deutlich aktiver, entscheid den Kampf so für sich. Ela Erkan (bis 75 kg) musste sich gegen Amira Jomaa allerdings geschlagen geben, verlor unglücklich mit 1:2 nach Runden. Boot moniert: "Die erste Runde hatte sie klar gewonnen. In der dritten hatte sie Probleme mit ihrem Kopfschutz, hat das signalisiert und ging zu Boden. Der Ringrichter hat sie aber versehentlich angezählt. Das gab wohl den Ausschlag..."