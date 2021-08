Erfolgreiches Reit-Wochenende in Knesebeck, Anina-Mara Waletzki siegt dreifach 

Die Gewinnerin des Reit-Turniers des PJRUF Knesebeck auf dem Reitplatz an der Friedrichsmühle am vergangenen Wochenende war Anina-Mara Waletzki. Die Gifhornerin gewann auf Lyjatina zwei Springprüfungen der Klasse A und eine der Klasse L. Der Vorsitzende des Pony-, Jugend-, Reit- und Fahrvereins Knesebeck, Uwe Niefindt, zeigte sich zufrieden mit dem Turnier, das durch über 40 Helferinnen und Helfer vorbereitet wurde. „Wir haben uns streng an alle Hygienemaßnahmen gehalten, um das Turnier durchführen zu können“, sagte Niefindt, der zusammen mit Wiebke Gaus die Turnierleitung übernommen hatte. Auch Niefindt gewann selbst zwei Springprüfungen der Klasse A.

Die Dressurprüfungen gewannen Merle Hansen vom RFV Papenteich Meine auf Salomon 82, Joyce-Pauline Gebert vom RV Gifhorn auf Valencio 9 und Michelle Rehsen vom RV Gollern auf Diavolo 185. Neben Waletzki und Niefindt konnten auch Jenny Weber (RV Pferdefreunde Müden) auf Levinus 2, Johanna Meyer (Volt. Rspgs. Gieseritz) und Joachim Winter (RFV Westercelle/Altencelle) auf Fidel 18 eine Springprüfung gewinnen. Die Stilspringprüfung ging an Antonia Lupprian (RV Pferdefreunde Müden) auf I‘m Infinity 3, die Springpferdeprüfung entschied Joana Arlet (RFV Braunschweig) auf Sabrina 461 für sich. Bernd Schulze (RV Suhlendorf) siegte in einer der Punktespringprüfungen der Klasse L auf Curti van het Grasland.