Erfolgs-Quarterback Carta-Samuels lotst Bruder zu den Dresden Monarchs

Der 30-Jährige ist ein sehr erfahrener Quarterback, feierte schon in der High School den Gewinn der Central Coast Championship. In den Jahren 2009 und 2010 gab er auf dem Feld das Kommando für die University of Wyoming in der College-Saison, war auf Anhieb Starting Quarterback. Nach seinem Wechsel zur Vanderbilt University in die leistungsstärkere Southeastern Conference zahlte er 2011 und 2012 Lehrgeld, bevor er sich auch dort durchsetzte und eine starke Saison 2013 ablieferte. Nach seinem Abschluss war er von 2014 bis 2019 Trainer der Quarterbacks der University of Missouri und zugleich Recruiting Coordinator. 2020 wurde er Geschäftsführer von LockedInAthlete, einer Quarterback-Schule.

Man darf folglich getrost davon ausgehen, dass er eine Menge von seinem Fach versteht, auch wenn die Zeiten, in denen er selbst auf hohem Niveau spielte, schon etwas in der Vergangenheit liegen. Nun aber kehrt Austyn Carta-Samuels auf den Rasen zurück, wird im Frühling bei den Monarchs erwartet. Dabei ist er in Dresden kein Unbekannter. „Wir hatten im letzten Jahr das Vergnügen, Austyn hier in Dresden begrüßen zu dürfen. Damals besuchte er seinen Bruder Kyle und lernte unser Team und unseren Verein kennen. Kyle hat große Fußstapfen für seinen Bruder hinterlassen. Aber Austyn kennt das Spiel und den Wettkampf mit seinem Bruder. Austyn hat uns sofort überzeugt. Wir und unsere Fans werden viel Freude haben“, kündigt Monarchs-Cheftrainer Ulz Däuber an. „Austyn ist ein erfahrener und selbstbewusster Quarterback, der seit seiner Kindheit immer am Ball geblieben ist.“ Seinem kleinen Bruder jedenfalls, der ihm den deutschen Meistertitel voraus hat, will er es in der anstehenden Saison gleichtun.