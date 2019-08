Erfolgscoach Alfred Gislason: "Der SC DHfK Leipzig kann die Europapokalplätze schaffen"

Leipzig. Anspruch und Demut liegen beim SC DHfK Leipzig ganz dicht beisammen. "Es bedarf wieder einer Vision", sagte Manager Karsten Günther am Dienstagabend bei der Teampräsentation. Und das Ziel für die Bundesligamannschaft ist klar abgesteckt: ein Europapokalplatz soll her. Nach der Achterbahnsaison im Vorjahr ist das ein ambitionierter Anspruch. Günther fügt deshalb an: "Wir nehmen uns die nötige Zeit dafür."

In die neue Saison geht die Mannschaft mit einem Etat der Liga von 5,4 Millionen Euro. Geld allein bringt aber keinen Erfolg, findet auch Meistercoach Alfred Gislason, der als Überraschungsgast dabei war. Der Handballpensionär wohnt nach seinem Abschied in Kiel wieder bei Magdeburg und hatte damit eine kurze Anreise. Dem SC DHfK traut der 59-Jährige mit viel Arbeit schon in diesem Jahr einiges zu. "Leipzig kann sein Ziel von den Europapokalplätzen schaffen", findet der Isländer. Vor allem die Neuzugänge Marko Mamic und Philipp Müller beeindrucken ihn. "Sie können eine neue Dimension in die Abwehr bringen." Die Vision von Karsten Günther findet Gislason genau richtig: "Titel fangen im Kopf an", meint der Isländer.