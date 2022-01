Erfolgsserie der Dresdner Eislöwen gerissen: 1:2 in Bad Nauheim

„Bad Nauheim war über das ganze Spiel die bessere Mannschaft. Sie waren schärfer und wollten es mehr. Wir haben nicht so gut gespielt und daraus müssen wir lernen. Janick Schwendener und der Pfosten haben uns im Spiel gehalten. Am Ende des Tages müssen wir froh sein, dass wir den einen Punkt noch geholt haben“, so das Fazit von Andreas Brockmann. Bereits am Sonntag (16 Uhr) geht es daheim gegen Selb weiter, dann sogar vor Zuschauern.