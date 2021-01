Erfolgsserie gerissen: Icefighters verlieren beim Krefelder EV

Der siegreiche Re-Start gegen die Hammer Eisbären wurde teuer erspielt. Kapitän Florian Eichelkraut, Tim Heyter und Ryan Warttig verletzten sich, mussten zum MRT-Termin. Maximilian Spöttel kam mit geschwollenem Fuß nicht mehr in den Schlittschuhe, Hannes Albrecht erwartet stündlich Nachwuchs, blieb deshalb zuhause. Es wurde so zu einer schier unlösbaren Aufgabe beim Tabellenneunten. „Unser Team wird an die Grenzen gehen müssen und vielleicht drüber hinaus“, sagte Coach Gerike im Vorfeld der Partie.