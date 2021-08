Erfolgsserie hält an: Dresden Monarchs zähmen die Lions aus Braunschweig

Dresden. Eng ging es zu beim Heimsieg der Dresden Monarchs gegen die New Yorker Lions Braunschweig. Letztlich behielten die „Königlichen“ am Sonnabendnachmittag vor mehr als 1400 Zuschauern im Heinz-Steyer-Stadion mit 24:19 (7:0, 10:13, 0:0, 7:6) die Oberhand. Besonders freute sich Headcoach Ulrich Däuber, dass seine Verteidiger deutlich besser in der Spur waren als in der Vorwoche gegen Kiel, als sie sieben gegnerische Touchdowns und 48 Punkte gegen sich einstecken mussten. Anzeige

Schneller erster Touchdown

„Unsere Defense hat diesmal alles gegeben, sicherlich auch paar Fehler gemacht. Aber ,Lana‘ (Linebacker Kaulana Apelu, d. Red.) hat ein hervorragendes Spiel gemacht, hat das Spiel in die Hand genommen. Deshalb sind die Anderen um ihn herum auch besser geworden. Man hat gemerkt, dass sie mit viel Power gespielt haben. Das erwarte ich von den Jungs“, sagte der Cheftrainer im Anschluss an die über weite Strecken offene Partie in der German Football League (GFL).

Begonnen hatte sie aus Dresdner Sicht ganz positiv mit einem schnellen ersten Touchdown durch Radim Kalous, der einen Fünf-Yard-Pass von Monarchs-Quarterback K.J. Carta-Samuels in der Endzone fing. Kicker Florian Finke versenkte den PAT zum 7:0, doch die zuletzt erstarkten Braunschweiger glichen unmittelbar nach Wiederbeginn des zweiten Viertels aus. Die Monarchs antworteten zunächst mit einem Fieldgoal von Finke zum 10:7.

Dann gerieten die Dresdner allerdings in Rückstand. Lions-Quarterback Jake Kennedy erwies sich als gewohnt mobil , machte mit eigenen Läufen immer wieder viele Yards gut und trug den Football schließlich auch selbst zum 10:13 ins Ziel. „So ein Running Quarterback ist schwer zu verteidigen, die Defense muss sich ja auch auf die Receiver und den Runningback konzentrieren. So entstehen immer Lücken“, weiß „Ulz“ Däuber, dessen Mannen durch David Baums Touchdown die Begegnung jedoch schnell wieder drehten und zur Halbzeit mit 17:13 führten.

Weiterer Schritt in Richtung German Bowl

Nach einem punktlosen dritten Viertel war im Schlussdurchgang Darrell Stewart mit einem Touchdown zur Stelle, Florian Finke versenkte den Extrapunkt und so stand es 24:13. „Das war einfach Wahnsinn, dann waren die Braunschweiger in Zugzwang und brauchten zwei Scores für einen Sieg. Das hat es für uns leichter gemacht, denn denen ist dann die Zeit weggelaufen. Wir haben offensiv gute Drives hingekriegt und vor allem zum Schluss die Uhr kontrolliert“, erklärt Dresdens Trainer.

Tatsächlich kamen die Gäste aus Niedersachsen noch zu einem Touchdown 32 Sekunden vor Schluss, als erneut Kennedy durchmarschierte. Beim Stand von 24:19 machten ihnen die Monarchs aber erst die Two-Point-Conversion zunichte, mit deren Hilfe und einem zusätzlichen Fieldgoal sie noch die Chance auf Unentschieden und somit auf eine Spielverlängerung gehabt hätten. So jedoch mussten sie den nahezu aussichtslosen Weg über einen Onside-Kick gehen, um vielleicht noch mal schnell in Ballbesitz zu kommen und scoren zu können. Doch da eroberten natürlich die lauernden Monarchs das Spielgerät.