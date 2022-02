Erfolgsserie hält an: Dresdner Eislöwen gewinnen auch in Kaufbeuren

Kaufbeuren/Dresden. Die Eislöwen bleiben in der DEL 2 weiter das Maß der Dinge. Einen Tag nach dem 8:1-Kantersieg in Bad Tölz gewannen die Dresdner vor 775 Zuschauern in der Erdgas-Schwaben-Arena beim ESV Kaufbeuren mit 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

