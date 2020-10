47 Jahren, 1286 Siege: Tränen zum Bult-Abschied bei Trainer Hans-Jürgen Gröschel

Kurz nach dem wichtigsten Rennen beim dem letzten Renntag in diesem Jahr auf der Neuen Bult war Hans-Jürgen Gröschel aufgebracht. Den Zieleinlauf des von ihm trainierten Pferdes Itobo auf Platz vier im Großen Preis der Besitzervereinigung (mit 27 500 Euro dotiert) schaute sich der Erfolgstrainer noch energisch kommentierend auf der großen Videowand in der Wiederholung an. Ein paar Minuten später war er nach tosendem Beifall sprachlos. „Ich bin überwältigt“, sagte Gröschel. Dann musste er seinen Tränen unterdrücken.

Der 77-Jährige geht in Rente, am Sonntag war nach 47 Jahren und 1286 Siegen sein letzter Renntag als Trainer. „Es ist nicht leicht, aber irgendwann muss man die Entscheidung treffen. Ich möchte mich beim Publikum bedanken“, so Gröschel. „Die Pferde waren nie meine Objekte, um Geld zu verdienen, sondern waren meine Kollegen und Freunde. Der meiste Dank aber gilt meiner Frau, die viel aufbringen musste und mich immer unterstützt hat.“