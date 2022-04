"Ich liebe unseren Klub": Vertragsverlängerung von Jürgen Klopp beim FC Liverpool fix

Das Magazin The Athletic hatte bereits am Donnerstagnachmittag berichtet, dass die Verlängerung von Klopp bei dem englischen Spitzenklub unmittelbar bevor stehen würde. Ursprünglich hatte der frühere Dortmunder Meistertrainer seinen Abschied für 2024 nach neun Jahren in Liverpool angekündigt. "Wir sind ein Verein, der sich ständig in die richtige Richtung bewegt. Wir haben eine klare Vorstellung davon, was wir wollen. Wir haben eine klare Vorstellung davon, wie wir versuchen, es zu erreichen", so Klopp weiter. "Ihr wisst, ich liebe unseren Klub, es ist der beste Ort, an dem man sein kann. Ich fühle mich wirklich, wirklich glücklich", sagte der 54-Jährige.