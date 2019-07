Rot-Weiß Erfurt und Lok Leipzig trennen sich 2:2 in einer berauschenden Flutlicht-Partie

Nach feiner Ecke von Aykut Soyak steht Stephané Mvibudulu alleine im Fünfmeterraum und trifft zur Führung gegen seinen Ex-Club. Koproduktion zweier Neuzugänge – Sportdirektor Wolfgang Wolf wird’s freuen. Das letzte halbe Jahr war der 1,88 Meter lange Deutsch-Kongolese an die Erfurter ausgeliehen, für die er jedoch nur fünf Partien absolvieren durfte. Entsprechend glücklich fiel der Jubel des Offensivspieler aus, der im Vergleich zum Auftaktsieg der Lokomotive gegen die Amateure der Hertha BSC Berlin als einzige Veränderung in der Startelf für den verletzten Sascha Pfeffer ins Team rückte. Pfeffer wird für drei Monate ausfallen, beim Spiel gegen die Hauptstädter erlitt er einen Anriss der Plantarsehne im linken Fuß.

Erfurt. In der 66. Minute brechen alle Dämme. Der eingewechselte Romario Hajrulla trifft bei seinem Lok-Debüt zum zwischenzeitlichen 2:1 und jubelt ausgelassen mit dem kompletten Team – und Björn Joppe. Der Teamchef des 1. FC Lokomotive Leipzig hält nichts mehr in seiner Coaching-Zone und rennt bis zur Eckfahne, um mit seinen Spielern zu feiern. Danach wird eine bereits starke und temporeiche Regionalliga-Partie zwischen den Leipziger und Rot-Weiß Erfurt zu einem unglaublichen Schlagabtausch im Flutlicht des Erfurter Steigerwaldstadions vor 5671 Zuschauern, darunter 400 mitgereiste Auswärtsfans der Messestadt. Doch das Drama beginnt bereits in der dritten Minute.

Lok Leipzig ist zunächst das aktivere Team, attackiert früh und lässt den Gastgebern wenig Luft, doch muss nach einer halben Stunde kräftig durchatmen. Velimir Jovanovic trifft per Seitfallzieher, doch steht im Abseits. Es bleibt bis zum Pausenpfiff bei der bis dahin verdienten Führung der Gäste, doch Erfurt wird stärker, trifft in der 42. Minute in Person von Selim Aydemir die Latte und drängt auf den Ausgleich, der nach dem Seitenwechsel schließlich fallen soll. Danilo Dietrich schlenzt den Ball aus 20 Metern sehenswert ins Tor von Lok-Ersatzkeeper Lukas Wenzel, der chancenlos ist. Die Erfurter spielen nun in Richtung ihres gut gefüllten Fanblocks, und das scheint zunächst zu beflügeln. Die Hausherren machen mehr Druck, Joppes Team kommt kaum zu Aktionen. Und dann wechselt der 40-Jährige Romario Hajrulla ein.